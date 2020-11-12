Живодерка из Петербурга «дрессировала» пса ударами кирпичом. Видео
Необычно жестокие методы воспитания применяет к своему лабрадору жительница Красносельского района Санкт-Петербурга. Местные жители неоднократно слышали визги животного после очередной дрессировки ее хозяйки. Сайт kр.ru опубликовал видео из закрытого сообщеста «Убежище. Красное Село» во «ВКонтакте».
Будьте осторожны! На видео присутствуют кадры с жестоким обращением с животными.
На кадрах видно, как молодая девушка заходит вместе с собакой в подъезд, берет лежащий на полу кирпич и бьет пса по морде. В ожидании лифта собака получает еще несколько сильных пинков по голове.
Владельцы видео рассказали, что с девушкой пытались разговаривать, но она в ответ только хамит и заявляет, что решать судьбу пса будет сама. Владельцы ролика призвали защитников животных обратить внимание на издевательство над собакой и принять меры. Местные жители уже заявили, что обратятся в полицию.