Прыгнул в Москву-реку на спор. Спасатели вытащили из воды тонущего человека

Сотрудники поисково-спасательной станции (ПСС) «Крымский мост» достали тонущего мужчину из реки Москвы. Он рассказал, что прыгнул с моста на спор.

Об этом в ПСС рассказали «360». В ведомстве отметили, что вызов поступил в 11:54 — спасателям сообщили, что в Москву-реку с Краснохолмского моста спрыгнул человек. На место происшествия по тревоге отправили троих сотрудников службы — дежурных спасателей Вадима Нагих, Вадима Резвых и Виктора Анурова.

Прибыв на место, спасатели обнаружили тонущего мужчину, который находился в пяти метрах от берега. Виктор Ануров в гидрокостюме нырнул в воду и подхватил человека. Двое других спасателей помогли поднять пострадавшего на борт катера.

Источник фото: ПСС «Крымский мост»

Им оказался мужчина 1980 года рождения. Спасатели доставили его на ПСС «Крымский мост», где оказали первую помощь, а затем вызвали бригаду медиков. Пострадавший рассказал, что прыгнул в воду на спор.