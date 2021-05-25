«Прыгать мальчику на мальчика неприемлемо». Победитель «Танцев» раскритиковал школьников из Махачкалы в балетных пачках

Ученики одной из махачкалинских школ ради шутки станцевали «Лебединое озеро» в балетных пачках. Их выступление не оценили не только дагестанские блогеры и политики, но и победитель «Танцев» Ильшат Шабаев. Он в разговоре с проектом «360» МБН заявил, что такие выступления нужно пресекать.

«Понятно, что ребята хотели рассмешить всех зрителей и старались исполнять нелепо для большего смеха. Но прыгать мальчику на мальчика, как сделали они, это действительно неприемлемо и нехорошо не только на Кавказе. К примеру, нашумевшее видео, где дети-пчелки танцевали тверк. Это было недопустимо вне зависимости от места», — сказал Шабаев.

Он отметил, что он, как мусульманин, понимает, почему на Кавказе и в исламских странах такие выступления мальчиков не приветствуются. Он выразил сожаление — если бы такую миниатюру школьники исполнили в каком-нибудь другом российском городе, то никто этому не придал бы особого значения.

«И это досадно. Но если такое не пресекать и оставлять незамеченным, то это может стать нормой. А это уже намного хуже», — сказал он.

Ильшат Шабаев рассказал, что однажды во Владикавказе в одной из танцевальных школ дети показали номер, в котором мальчик по центру исполнял соло среди девочек и танцевал вог. Хореограф отметил, что мальчик при исполнении номера старался быть похожим на некоторых участников шоу «Танцы на ТНТ».

«Вот такое действительно было ужасно наблюдать в регионе, где любой подрастающий мальчишка занимается либо борьбой, либо футболом и отцы своих сыновей строго следят за традициями. Мне стало действительно грустно», — сказал он.

Причиной такого поведения некоторых мальчиков Ильшат называет телевидение. Он считает, что дети думают, что это тренд, и начинают повторять за теми, кого видят.

«Я хотел бы, чтобы этого было намного меньше и чтобы такое не становилось нормой. У каждого есть свой выбор, но я призываю в первую очередь родителей и заведующих детскими учреждениями следить за тем, что происходит с их детьми. А преподавателям танцев советую быть ответственными за свои постановки и понимать, что могут их действия и постановки понести за собой», — добавил Ильшат Шабаев.