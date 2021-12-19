«Прыгают из страха». Видео с избиением дельфинов в океанариуме Екатеринбурга утекло в Сеть

В Екатеринбурге зоозащитники пожаловались в полицию на жестокое обращение с животными в городском океанариуме. Одну из тренировок, на которой дрессировщик избивал клюшкой дельфинов, заставляя их прыгать из воды, сняли на видео. Об этом написал E1.ru.

На кадрах, которые обнародованы в СМИ, запечатлена тренировка дельфинов в океанариуме. Впечатлительным людям рекомендовано воздержаться от просмотра.

На слитом видео, предположительно, снятом тайком из зрительского зала во время подготовки номера, показано, как мужчина тренирует дельфинов, заставляя их подпрыгивать из воды, нанося удары предметом, похожим на клюшку.

«Ведь только так дельфины работают в руках этих монстров. И все это для вас, люди! Насколько вам нравится смотреть на дельфинов, которые прыгают перед вами из страха быть избитыми человеком, которому они хотят доверять?» — указал автор ролика, который который пожелал сохранить анонимность.

Автор видео объяснил E1.ru, что съемка тренировок в океанариуме строго запрещена. Если тренеры видят у кого-то в зале телефон, то начинают кричать и прогонять его. По его словам, каждая тренировка, что он видел, проходила «с палками» и «громкими матами».

«Тренеры то ли не любят животных, то ли просто работу не любят, но очень агрессивные», — сказал он.

В океанариуме Екатеринбурга между тем все опровергли. Его директор Екатерина Показаньева заверила, что дельфины не подвергаются избиениям на тренировках. Она утверждает, что у них есть свои камеры наблюдения, на которых видно, что тренер на самом деле якобы бьет по воде.

«Палка — это „таргет“, продолжение руки человека, с ее помощью тренер показывает дельфину место, где ему нужно выпрыгнуть, это способ обучения животных. Удар по воде создает эхолокацию, дельфин понимает, куда ему нужно плыть», — заявила Показаньева.

Ранее у дельфина Лаки из чикагского зоопарка обнаружили онкологическое заболевание.