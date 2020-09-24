«Проживу, сколько Бог даст»: Бедрос Киркоров опроверг слухи о госпитализации

В СМИ появилась информация о госпитализации отца короля эстрады Филиппа Киркорова. Однако сам Бедрос Киркоров рассказал «360», что он находится на даче, а не в клинике.

«Чувствую нормально. Чего все так зашевелились? Я на даче»\, — рассказал Бедрос Киркоров.

Отец популярного певца с удивлением выслушал информацию о шуме в своем сердце и госпитализации. При этом вскользь упомянул, что делал тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным.

«Когда тебя проверяют на коронавирус — это уже проверка сердца? У меня все отрицательно. <…> Проживу, сколько Бог даст», — сообщил он.

Тем временем его жена сообщила РИА «Новости», что Бедрос Киркоров сейчас находится в московской клинике и проходит плановый осмотр.

Певец Филипп Киркоров ситуацию с отцом пока никак не прокомментировал.