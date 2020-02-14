Прожившую 5 лет в больнице девочку завалили подарками и игрушками

Девочка, прожившая пять лет в перинатальном центре, чувствует себя хорошо. Малышка очень талантливая, любит рисовать и играть в игрушки, которыми ее буквально задарили. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Условия содержания девочки прекрасные, огромное количество игрушек. Очень развитый и общительный ребенок, хороший. Чувствует себя хорошо. Замечательная девочка. Все хорошо. Она очень талантливая, прекрасно рисует», — сообщила Потяева РИА «Новости».

Девочка родилась недоношенной в перинатальном центре «Мать и дитя», и ей потребовалось дополнительное медицинское наблюдение. Но родители решили, что и после того, как здоровье ребенка пришло в норму, ей лучше оставаться в больнице. Они оплачивали девочке содержание в больнице и услуги нянь.

В начале февраля Пресненский суд ограничил отца и мать в родительских правах. Это решение вступит в силу через 30 дней после заседания. Пока не известно, где девочка будет жить дальше. Ее могут забрать бабушка и дедушка, либо ребенка поместят в учреждение соцзащиты.

Кстати, это уже не первое решение суда по этой семье. До этого Гагаринский суд обязал родителей забрать ребенка из перинатального центра, но приставы не нашли мать и отца, чтобы добиться исполнения решения.