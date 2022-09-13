Прожившим в браке 50 лет и более россиянам напомнили о выплатах от государства | 360°

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Прожившим в браке 50 лет и более россиянам напомнили о выплатах от государства

Экономист Иванова-Швец: прожившие в браке 50 лет супруги могут получить выплаты

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Люди, прожившие в браке 50 лет и более, могут получить от российского государства выплату. Однако это касается лишь 19 регионов. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ  «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает это вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила», — заявила специалист.

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Выплаты могут получить лишь те люди, которые прожили в зарегистрированном союзе 50 и более лет. После «золотой свадьбы» пары получают деньги каждый пять или 10 лет.

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Другие условия зависят от региона, в котором они живут. Например, в Санкт-Петербурге за каждый прожитый год вместе муж и жена получают по тысяче рублей. То есть к полувековому юбилею свадьбы они получат 50 тысяч рублей. При этом в Калужской области платят значительно меньше  — всего 4,5 тысячи рублей за все прожитые 50 лет.

Выплаты в России

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