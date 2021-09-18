Прожившие в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев получат 50 тысяч рублей

Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев получат материальную помощь. Сумма единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей. Об этом сообщила администрация губернатора Петербурга.

Решение о выплатах глава города Александр Беглов принял на совещании с членами правительства Петербурга. Обсуждение вопросов проходила 18 сентября.

«На нем было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату — 50 тысяч рублей — петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев», — сообщила администрация.

Сейчас прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев не являются федеральными льготниками. В 2019 году таким людям стали предоставлять те же меры поддержки, которые получают россияне, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Всего в городе насчитывается 2150 таких жителей.

Губернатор Петербурга поручил правительству подготовить постановление о выплате. Деньги для блокадников будут выделены из городского бюджета.