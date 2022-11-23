Общество 23 ноября 2022, 22:24 Проживающие за рубежом россияне смогут подтвердить право на пенсию через «Госуслуги» Живущим за рубежом россиянам предоставили право на подтверждение пенсии через «Госуслуги» РИА «Новости»

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Россиянам, которые живут за рубежом, разрешили подтверждать получение пенсии онлайн через «Госуслуги». Постановление опубликовали на портале правовой информации.

Подтвердить право на получение пенсии теперь можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, используя единую информационную систему персональных данных. Постановление начнет действовать с 1 июля 2023 года.

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Ранее проживающим в других странах гражданам каждый год приходилось лично приезжать в в любой территориальный орган Пенсионного фонда или дипломатическое представительство за рубежом, чтобы подтвердить это право. Также они могли представить в ПФР документ, оформленный нотариусом на территории России или компетентным органом иностранного государства.

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Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости создания в России единой системы защищенной и безопасной идентификации пользователей. По его словам, на «Госуслугах» она имеет большой масштаб уязвимости.