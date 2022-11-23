23 ноября 2022, 22:24
Проживающие за рубежом россияне смогут подтвердить право на пенсию через «Госуслуги»
Живущим за рубежом россиянам предоставили право на подтверждение пенсии через «Госуслуги»
Россиянам, которые живут за рубежом, разрешили подтверждать получение пенсии онлайн через «Госуслуги». Постановление опубликовали на портале правовой информации.
Подтвердить право на получение пенсии теперь можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, используя единую информационную систему персональных данных. Постановление начнет действовать с 1 июля 2023 года.
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Ранее проживающим в других странах гражданам каждый год приходилось лично приезжать в в любой территориальный орган Пенсионного фонда или дипломатическое представительство за рубежом, чтобы подтвердить это право. Также они могли представить в ПФР документ, оформленный нотариусом на территории России или компетентным органом иностранного государства.
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Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости создания в России единой системы защищенной и безопасной идентификации пользователей. По его словам, на «Госуслугах» она имеет большой масштаб уязвимости.
Госуслуги
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