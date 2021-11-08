Прожиточный минимум в России предложили поднять до 20 тысяч рублей

Прожиточный минимум в России нужно поднять до 20 тысяч рублей, а также изменить механизм расчета этого показателя. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, для расчета прожиточного минимума нужно поднять соотношение из медианного дохода более чем на 15%. Сейчас используется соотношение 44,2%, уточнил он в комментарии Ura.ru.

«Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан», — отметил парламентарий.

Раньше прожиточный минимум утверждался раз в квартал. С 2021 года его стали устанавливать сразу на год. Сейчас он составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

Еще одно изменение было связано с тем, что ранее прожиточный минимум рассчитывали на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, теперь его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.