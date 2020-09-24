Прожиточный минимум в России могут повысить
Предложение министерства озвучил замглавы российского ведомства Андрей Пудов, которого процитировало РИА «Новости».
Если сейчас прожиточный минимум составляет 11 241 рубль, то в 2021-м его могут поднять до 11 653 рублей.
«При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля», — пояснил Пудов.
Соотношение с медианным доходом в будущем году в министерстве предлагают установить на уровне 44,2%.
Вырастет, добавили в Минтруде, и размер МРОТ. Если сравнивать его с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей), то рост будет равняться 105,5%. Повышение коснется, по имеющимся данным, 3,9 миллиона человек. Причем 1,8 миллиона из них — работники бюджетных организаций. Еще 2,1 миллиона являются сотрудниками внебюджетного сектора.
Ранее властям предложили по-другому подходить к повышению МРОТ: отвязать его от прожиточного минимума и ежегодно поднимать его на 2-3% выше уровня инфляции.