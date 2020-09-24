Прожиточный минимум в России могут повысить

В 2021 году в России планируют повысить прожиточный минимум. В расчетах Минтруда указано, что он увеличится более чем на 400 рублей.

Предложение министерства озвучил замглавы российского ведомства Андрей Пудов, которого процитировало РИА «Новости».

Если сейчас прожиточный минимум составляет 11 241 рубль, то в 2021-м его могут поднять до 11 653 рублей.

«При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля», — пояснил Пудов.

Соотношение с медианным доходом в будущем году в министерстве предлагают установить на уровне 44,2%.

Вырастет, добавили в Минтруде, и размер МРОТ. Если сравнивать его с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей), то рост будет равняться 105,5%. Повышение коснется, по имеющимся данным, 3,9 миллиона человек. Причем 1,8 миллиона из них — работники бюджетных организаций. Еще 2,1 миллиона являются сотрудниками внебюджетного сектора.

Ранее властям предложили по-другому подходить к повышению МРОТ: отвязать его от прожиточного минимума и ежегодно поднимать его на 2-3% выше уровня инфляции.