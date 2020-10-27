«В бюджете Пенсионного фонда заложен рост прожиточного минимума пенсионера на трехлетний период. Так, в 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9240 рублей, а в 2023 году — 10 818 рублей. То есть, за три года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В Минтруде подчеркнули, что прожиточные минимумы пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе, будут увеличиваться одинаковым образом. Расти эта величина будет каждый год. Законодательством предусмотрена доплата до прожиточного минимума, если региональная пенсия меньше этой суммы.

Ранее в Счетной палате усомнились в росте прожиточного минимума пенсионера, однако в Минтруде уверили, что аудиторы вели расчеты по результатам прошлых лет. При действующей модели сумма не менялась и пенсии неработающих граждан не увеличивались.