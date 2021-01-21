«Известия»: «Аэрофлот» предложил снизить норму провоза багажа на 20%

Размеры провозимого авиапассажирами багажа в России захотели уменьшить на 20% — сократить по сумме трех измерений с 203 до 158 сантиметров. Перевозчики надеются таким образом увеличить свои доходы.

Инициатива принадлежит «Аэрофлоту», сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях. Предложение о внесении изменений в федеральные авиационные правила (ФАП) уже поступило в Минтранс.

В министерстве заметили, что изменения в правилах провоза багажа действительно обсуждаются. Однако вопрос поправок необходимо дополнительно прорабатывать со всеми участниками рынка. Подключить к нему следует и общественные организации. До принятия окончательного решения еще далеко.

Эксперты полагают, что идея «Аэрофлота» исходит из желания заработать. Перевозчики много потеряли и намерены отыграться. Если норму примут, то она определенно принесет авиакомпаниям прибыль.

Минтранс передал рассмотрение инициативы в Росавиацию. Ведомство обсудило ее на совещании, участие в котором приняли и перевозчики. По итогам встречи федеральное агентство направило в министерство письмо с перечисленными в нем социально негативными рисками при реализации идеи.

Сейчас в ФАП указано, что по сумме трех измерений размер багажа пассажиров не должен превышать 203 сантиметра. Если он большего размера, то считается негабаритным и требует согласования перевозки с авиакомпанией. Пассажиры за это доплачивают.