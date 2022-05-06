Провокацию нашли на «Википедии» в преддверии 9 Мая

Общественная палата призвала наказать «Википедию» за провокацию перед Днем Победы: ресурс поставил российским фронтовикам знак СС вместо ордена «За заслуги перед Отечеством». Позже модераторы все исправили — значит, «понимают, что виноваты», рассказал РИА «Новости» первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он указал на «попустительство со стороны модераторов» и назвал интернет-энциклопедию «проходным двором», где не могут отразить атаку украинских кибер-диверсантов и ботов.

«Там переписывается огромное количество статей. Сейчас мы увидели, что там можно легко и непринужденно заменить фотографию, имя, вписать какие-то обидные прозвища, устроить вот такую провокацию», — заметил Малькевич.

По его мнению, необходимо наказать российских руководителей проекта, «потому что они все это позволяют».

«Мы настаиваем в Общественной палате на немедленной регистрации Wikimedia Foundation в России согласно закону о приземлении», — подчеркнул Александр Малькевич.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что «одной „Википедией“ пользоваться нельзя», нужна объективная, глубокая информация.

В конце апреля суд Москвы оштрафовал Wikimedia за фейки о спецоперации на Украине, писало РИА ФАН.