Важное 01 марта 2023, 09:29 Провокация ВСУ с радиоактивными материалами может произойти близ Приднестровья — МИД Захарова: Украина может готовить опасную провокацию вблизи Приднестровья РИА «Новости»

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Провокация с радиоактивными материалами, которую готовит Украина, может произойти близ Приднестровья, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что в этом регионе специально нагнетается напряженность. Комментарий дипломата опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в ряде украинских СМИ циркулирует информация о доставке радиоактивных материалов в порты Одесской области. Согласно опубликованным данным, их привезли в контейнерах с англоязычной маркировкой.

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В результате журналистского расследования оказалось, что поставщиком радиоактивного вещества является американская компания Frontier Technology Corp. Украинские блогеры поспешили высказать опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления «грязной бомбы», добавила представитель министерства.

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Дипломат напомнила, что Минобороны уже привлекало внимание к провокации, которую готовит Украина, чтобы обвинить ВС России.

«Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность», — подчеркнула она.

Захарова обратила внимание, что украинские власти отмалчиваются, потому что ради военной и финансовой помощи Запада готовы использовать любой повод для эскалации конфликта.

Она добавила, что МИД призывает профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на эту информацию.

«Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», — заключила представитель ведомства.

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