Провокаторы напали на посла России на мемориальном кладбище в Варшаве

Посла России в Польше Сергея Андреева облили краской во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Вместе с Андреевым атаке подверглись его супруга и группа дипломатов. Неизвестные не дали им пройти к мемориалу.

На место происшествия через несколько минут прибыла полиция. Правоохранители помогали дипломатам добраться до автомобиля.

По данным ТАСС, когда Андреев только приехал на кладбище на служебной машине с российским флагом, его сразу окружили агрессивно настроенные люди, которые заранее собрались на этом месте. Вместе с собой они взяли флаги Украины и простыни, облитые красной краской. На площади в тот момент полицейских не было.

Другим желающим возложить цветы толпа провокаторов кричала, что у них нет права праздновать День Победы. Андреев после нападения заявил, что никто серьезно не пострадал.

«Нужно разобраться. Возможно, какая-то царапина. Но ничего серьезного ни у меня, ни у команды», — сказал посол.

Андреев добавил, что по факту случившегося российская сторона заявит формальный протест. Он обратил внимание, что местные власти были в курсе того, что сотрудники посольства РФ намерены возложить цветы на мемориальном кладбище.

«Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум. Что стоило обеспечить элементарный порядок?» — возмутился Андреев.