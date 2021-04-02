Проводивших операцию в горящей клинике Благовещенска медиков наградят

Врачей, которые проводили операцию в кардиоцентре Благовещенска во время пожара, наградят. Такое заявление сделал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара», — рассказал Орлов в Telegram.

Пожар в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске начался днем 2 апреля. Огонь распространился на площади в 1600 квадратных метров.

Пациентов и большую часть персонала — всего 120 человек — эвакуировали. Часть из них отправили домой, 49 разместили в других здания клиники, а три человека были отправлены в АОКБ. В здании остались восемь хирургов, которые оперировали пациента. Они не могли прерваться.

Спасатели через некоторое время смогли потушить пламя. Никто не пострадал. В ГУ МЧС по региону уточнили, что врачи успешно завершили операцию. Пациента перенаправили в другую клинику.

По предварительным данным прокуратуры Амурской области, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки на втором этаже здания. Ведомство начало проверку.