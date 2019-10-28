Обнять альпака, съесть пастилу и погрузиться в мир Льва Толстого. Проводим ноябрьские праздники в Подмосковье и Туле

В преддверии длинных выходных Центральная пригородная пассажирская компания подготовила календарь экскурсий на праздничные даты. В него попали самые популярные и интересные маршруты по городам Подмосковья и соседних областей. Практически на все экскурсии действует скидка 10%.

Например, чтобы получить заряд позитива, отправляйтесь в Серпухов на альпакотерапию. «Дом Альпаки» — это ферма с верблюдоподобными альпака из Южной Америки. Животные неплохо адаптировались к условиям подмосковного климата. Они очень дружелюбны и открыты, их можно погладить и сделать фото на память. Альпакотерапия не только познакомит с историей Серпухова, но также даст возможность получить положительные эмоции от общения с животными.

Источник фото: телеканал «360»

Также можно посетить страусиную ферму общей площадью 30 гектаров, где уже 20 лет разводят черных африканских страусов. Сегодня здесь проживают 150 птиц, а также другие, не менее экзотические животные. Страусы ведут себя так же, как в условиях дикой природы — играют друг с другом и даже позируют для посетителей. Экскурсоводы расскажут, как разводят птиц на ферме.

Одним из самых красивых городов Подмосковья по праву считается Коломна. В экскурсию по городу входит программа «Коломенский посад — тайны и предания». Здесь можно узнать все о местных купцах и их особняках, понять, какие торговые пути проходили через Коломну, в чем заключаются особенности купеческих храмов и каменной палаты. Все достопримечательности этого города можно увидеть на экскурсии на территории Коломенского кремля.

Источник фото: телеканал «360»

Все больше туристов привлекает «Фабрика пастилы». Местные жители возродили вкус знаменитого коломенского лакомства. На сегодняшний день удалось восстановить 14 вкусов яблочной пастилы.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один подмосковный город, где можно интересно провести праздничные дни, — Дмитров. Местный кремль насчитывает 40 тысяч уникальных экспонатов и входит в число лучших музеев Московской области. В девяти залах представлены уникальная мебель, фарфор, ткани, рукописные книги, оружие различных эпох и редкие иконы XV–XVI столетий. Диорама «Битва на Перемиловской высоте» покажет сражение за Дмитров 1941 года.

Источник фото: телеканал «360»

Полюбоваться памятниками архитектуры различных эпох можно в Туле. Там стоит посмотреть на дворец Лугининых, первый почтамт, шикарные особняки и прославившую оружейную столицу Кузнецкую Слободу.

Источник фото: телеканал «360»

Древнейшая из тульских достопримечательностей — это местный кремль, возведенный еще при князе Василии III. Один из 12 сохранившихся в России, он притягивает туристов со всей страны. А любителям литературы и, в частности, творчества Льва Толстого, стоит посетить усадьбу Ясная Поляна — крупнейший музейный центр мирового значения. Она находится в Щекинском районе — всего в 15 километрах от Тулы.

Выбрать и приобрести экскурсию можно на сайте ЦППК.