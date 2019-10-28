Обнять альпака, съесть пастилу и погрузиться в мир Льва Толстого. Проводим ноябрьские праздники в Подмосковье и Туле
Например, чтобы получить заряд позитива, отправляйтесь в Серпухов на альпакотерапию. «Дом Альпаки» — это ферма с верблюдоподобными альпака из Южной Америки. Животные неплохо адаптировались к условиям подмосковного климата. Они очень дружелюбны и открыты, их можно погладить и сделать фото на память. Альпакотерапия не только познакомит с историей Серпухова, но также даст возможность получить положительные эмоции от общения с животными.
Также можно посетить страусиную ферму общей площадью 30 гектаров, где уже 20 лет разводят черных африканских страусов. Сегодня здесь проживают 150 птиц, а также другие, не менее экзотические животные. Страусы ведут себя так же, как в условиях дикой природы — играют друг с другом и даже позируют для посетителей. Экскурсоводы расскажут, как разводят птиц на ферме.
Одним из самых красивых городов Подмосковья по праву считается Коломна. В экскурсию по городу входит программа «Коломенский посад — тайны и предания». Здесь можно узнать все о местных купцах и их особняках, понять, какие торговые пути проходили через Коломну, в чем заключаются особенности купеческих храмов и каменной палаты. Все достопримечательности этого города можно увидеть на экскурсии на территории Коломенского кремля.
Все больше туристов привлекает «Фабрика пастилы». Местные жители возродили вкус знаменитого коломенского лакомства. На сегодняшний день удалось восстановить 14 вкусов яблочной пастилы.
Еще один подмосковный город, где можно интересно провести праздничные дни, — Дмитров. Местный кремль насчитывает 40 тысяч уникальных экспонатов и входит в число лучших музеев Московской области. В девяти залах представлены уникальная мебель, фарфор, ткани, рукописные книги, оружие различных эпох и редкие иконы XV–XVI столетий. Диорама «Битва на Перемиловской высоте» покажет сражение за Дмитров 1941 года.
Полюбоваться памятниками архитектуры различных эпох можно в Туле. Там стоит посмотреть на дворец Лугининых, первый почтамт, шикарные особняки и прославившую оружейную столицу Кузнецкую Слободу.
Древнейшая из тульских достопримечательностей — это местный кремль, возведенный еще при князе Василии III. Один из 12 сохранившихся в России, он притягивает туристов со всей страны. А любителям литературы и, в частности, творчества Льва Толстого, стоит посетить усадьбу Ясная Поляна — крупнейший музейный центр мирового значения. Она находится в Щекинском районе — всего в 15 километрах от Тулы.
Выбрать и приобрести экскурсию можно на сайте ЦППК.