Провода и антенны сотовой связи в Москве предложили маскировать

Презентацию концепции «Городская эстетика связи» подготовил департамент информационных технологий Москвы. Согласно концепции столичной мэрии, оборудование не должно портить вид улиц города и фасадов зданий.

Законопроект о запрете кондиционеров на исторических зданиях внесли в Госдуму Подробнее

Специалисты отмечают, что по мере внедрения 5G в городе потребуется установка все большего число базовых станций. При этом установка оборудования по эстетическим критериям обойдется дороже на 10-30%.

В презентации отмечается, что методы проверки соблюдения новых правил установки станций сотовой связи, радиорелейных антенн и прочего оборудования уже разрабатываются. Операторам дадут рекомендации, где лучше устанавливать антенны.

В настоящий момент власти готовятся к конкурсной процедуре на разработку концепции. Планируется, что первые ее варианты будут готовы к середине 2020 года и поступят на обсуждение экспертам-урбанистам и операторам сотовой связи.

Ранее сообщалось, что в Госдуме внесли законопроект о запрете установки кондиционеров и спутниковых тарелок на фасады исторических зданий в России. Исключения будут составлять устройства сигнализации и охраны. В случае принятия закона он вступит в силу в течение 180 дней со дня опубликования.