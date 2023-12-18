Общество 18 декабря 2023, 14:05 Провизор-технолог Комарова: средства с воском и маслом помогут защитить кожу зимой

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Резкие перепады температуры, ветер и сухой воздух оказывают негативное влияние на состояние эпидермиса. Как избежать неприятных последствий для кожи зимой, рассказала провизор-технолог Анастасия Комарова в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня».

По ее словам, защитить кожу на улице помогут специальные средства, содержащие воск и масло. Эксперт посоветовала приобретать только сертифицированную косметику.

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Она также отметила, что от увлажняющего крема на морозе лучше отказаться. Он может спровоцировать повреждение кожи, добавил сайт «Дни.ру».