Общество 13 марта 2024, 13:25 Провизор Лагода посоветовал обращать внимание на аналоги препаратов средней ценовой категории

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Высокая стоимость оригинальных препаратов связана с дорогой разработкой и долгими научными исследованиями. Стоит ли обращаться к дешевым аналогам, рассказал провизор и эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода в беседе с Life.

По его словам, при «копировании» лекарства порой применяют более простые вещества и бюджетные субстанции действующего компонента. Все это влияет на эффективность дженерика, пояснил эксперт.

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Он посоветовал присмотреться к аналогам средней ценовой категории. Как правило, их производители следят за качеством сырья.