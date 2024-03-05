Общество 05 марта 2024, 11:34 Провизор Ладога: эхинацея уменьшает вероятность простудиться и сокращает время болезни

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Провизор Никита Ладога рассказал о доступном растении, которое станет отличным помощником в сезон вирусных заболеваний. Речь идет о пурпурной эхинацее, сообщил Life.

По словам эксперта, растительный препарат выпускается в форме настойки и таблеток. В нем содержатся полисахариды, эфирные масла, органические кислоты и множество других полезных компонентов.

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Согласно результатам исследования института Коннектикута, эхинацея на 58% уменьшает вероятность простудиться. Кроме того, средство способно сократить время болезни на 1-1,5 дня, пояснил специалист.