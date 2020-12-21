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    21 декабря 2020, 09:50

    Провести «умную оптимизацию» госаппарата предложили в России

    Андрей Иванов

    В НИУ «Высшая школа экономики» предложили Кабмину сократить численность государственных служащих и оптимизировать число чиновников, которые выполняют рутинную работу. С их трудом вполне справятся новые цифровые технологии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ.
    Провести «умную оптимизацию» госаппарата предложили в России

    Эксперты считают, что для эффективной работы госаппарата нужно «привести численность служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами деятельности».

    Часть чиновников, которые работают с документами, можно переобучить, а их обязанности цифровизировать. Такие решения помогут освободить госаппарат от рутинной работы и сосредоточиться на главном.

    «Во многих департаментах аппарата правительства в настоящий момент отсутствуют возможности для глубокой экспертизы решений из-за перегруженности текучкой. В результате он критически зависит от предложений ведомств», — приводит издание слова проректора НИУ ВШЭ Андрея Жулина.

    Часть полномочий чиновников эксперты предложили передать специальным мозговым центрам. Таким путем сейчас идут во многих странах мира.

    В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оптимизации штата госслужащих с 1 января 2021 года. По его словам, откладывать реформу больше нельзя.