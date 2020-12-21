Провести «умную оптимизацию» госаппарата предложили в России

Эксперты считают, что для эффективной работы госаппарата нужно «привести численность служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами деятельности».

Часть чиновников, которые работают с документами, можно переобучить, а их обязанности цифровизировать. Такие решения помогут освободить госаппарат от рутинной работы и сосредоточиться на главном.

«Во многих департаментах аппарата правительства в настоящий момент отсутствуют возможности для глубокой экспертизы решений из-за перегруженности текучкой. В результате он критически зависит от предложений ведомств», — приводит издание слова проректора НИУ ВШЭ Андрея Жулина.

Часть полномочий чиновников эксперты предложили передать специальным мозговым центрам. Таким путем сейчас идут во многих странах мира.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оптимизации штата госслужащих с 1 января 2021 года. По его словам, откладывать реформу больше нельзя.