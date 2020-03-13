Провести нельзя отменить: чем живет Москва в эпоху коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса осложняется изо дня в день. В столице уже отменены несколько крупных фестивалей, спортивные матчи и концерты. Какие события продолжат закономерность, а кто готов выступить против системы?

10 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек.

На сегодняшний день в городе уже отменены фестивали «Крымская весна» и «Эко-Фест», выставка «Нефтегаз-2020» и Modern Bakery, а также игра баскетбольной Евролиги с участием ЦСКА. Под вопросом проведение концертов Егора Крида, Элджея и Скриптонита.

«Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей», — отметил Сергей Собянин в своем блоге. «В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей».

Однако не все москвичи и гости столицы боятся новостей об инфекции.

С 18 по 20 марта в «Экспоцентре» пройдет 8-я международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань-2020.Весна». Организаторы отказались переносить мероприятие на фоне пандемии коронавируса. По их словам, выставка пройдет «в строгом соответствии со всеми требованиями и распоряжениями правительства РФ и мэра Москвы Сергея Собянина».

«Мы разработали оптимальную схему для перемещения по выставке, исключающую тесный контакт посетителей друг с другом», — отмечено в официальном пресс-релизе «Интерткани». «Все желающие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые уже закуплены».

Выставка «Интерткань» — крупнейшая специализированная выставка производителей тканей, текстильных материалов, фурнитуры и комплектующих на территории России и стран СНГ. Тем не менее, многие российские участники опасаются посещать «Экспоцентр», так как в выставке должны принять участие делегации из Китая и стран ЕС, в том числе Италии, где сейчас бушует эпидемия коронавируса. Как рассказал на условиях анонимности один из участников, выставка является значимым событием в индустрии, но безопасность и здоровье в условиях признанной ВОЗ пандемии, все же приоритетнее.