Проверьте свои: каждые третьи кроссовки в России оказались подделкой

Оборот контрафактной спортивной обуви достиг 77 миллиардов рублей от всего рынка кроссовок, который оценивается в 234 миллиарда рублей. Это составляет приблизительно 33%, а значит, каждая третья пара является подделкой. К такому выводу пришли в компании Brandmonitor, которая специализируется на борьбе с контрафактом и защите интеллектуальной собственности.

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Компания отметила, что лишь 30% поддельных кроссовок продается через интернет, остальные реализуются на вещевых рынках либо в торговых центрах. При этом средняя стоимость подделки составляет 2-2,9 тысячи рублей, в то время как оригинал стоит примерно 4-5 тысяч рублей.

По мнению аналитиков, большую часть контрафактных кроссовок приобретают молодые люди не старше 24 лет, причем 38% из них покупают подделки специально. Одной из главных причин этого решения респонденты назвали нехватку денег на оригинал. Для 68% опрошенных подлинность спортивной обуви не играет важной роли.

По словам Киры Балашовой — генерального директора компании «ДжамильКо», которая является эксклюзивным дистрибутором обуви New Balance и Timberland в России, — около 30% покупателей, которые имеют средства на оригинальную обувь, не знают, что стали владельцами подделок.