Проверку самоизоляции и ношения масок ужесточат в Свердловской области
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских предупредили, что проверки самоизоляции и ношения масок будут ужесточены. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Мы не шутим: нам всем надо строго соблюдать нормы изоляции, иначе будем иметь рост заболеваемости и тяжести заболеваний», — подчеркнул Креков.
В свою очередь Козловских обратил внимание на то, что жители региона не соблюдают режимы, которые прописаны в указах губернатора. Этим и объясняется рост числа зараженных в условиях отсутствия вакцины.
«К сожалению, ситуация развивается по негативному сценарию, особенно для Екатеринбурга», — указал он.