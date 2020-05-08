Проверку самоизоляции и ношения масок ужесточат в Свердловской области

«Мы не шутим: нам всем надо строго соблюдать нормы изоляции, иначе будем иметь рост заболеваемости и тяжести заболеваний», — подчеркнул Креков.

В свою очередь Козловских обратил внимание на то, что жители региона не соблюдают режимы, которые прописаны в указах губернатора. Этим и объясняется рост числа зараженных в условиях отсутствия вакцины.

«К сожалению, ситуация развивается по негативному сценарию, особенно для Екатеринбурга», — указал он.