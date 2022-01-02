Проверку QR-кодов для посещения кафе и ресторанов ввели в Петербурге

В Санкт-Петербурге с воскресенья, 2 января, вводят обязательную проверку QR-кодов при посещении заведений общепита и магазинов розничной торговли. Это не коснется аптек, продуктовых магазинов, а также торговых точек, продающих товары первой необходимости.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13 марта 2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов, сообщило «РИА Новости».

«Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать со 2 января», — сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Поначалу ввести такие меры в Северной столице планировали с начала декабря, потом планируемая дата была перенесена на 27 число прошлого месяца. Затем было принято решение начать проверки QR-кодов только с начала наступившего года. До этого в Санкт-Петербурге проверяли сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 в музеях, цирках, концертных залах, кинотеатрах, фитнес-центрах. Со 2 января меры усилены. Однако не так давно законопроект о том, чтобы ввести проверку QR-кодов в транспорте России — в самолетах, поездах — был снят с рассмотрения властями.