Проверку проведут в больнице, где медсестра таскала девочку за волосы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вмешался в скандал с ребенком, которого в больнице медсестра таскала за волосы. Глава региона поручил региональному Минздраву проверить учреждение.

«Нужно проверить действия не только конкретного человека, который допустил вот эти нарушения, но и в целом работу больницы», — сказал Травников на оперативном совещании правительства. Его процитировал ТАСС.

Губернатор потребовал выяснить, как такое стало возможно. Он подчеркнул, что полученную информацию не следует скрывать. Министерство здравоохранения должно взаимодействовать во время проверки со следствием. О всех найденных нарушениях нужно сообщить в правоохранительные органы.

В Сети 6 ноября опубликовали видео, где работница медучреждения схватила девочку за волосы и бросила ее на кровать. Эти кадры сделала женщина, которая находилась в медучреждении вместе со своими детьми. Пострадавшая воспитывается в детдоме.

Медсестра уже уволена из больницы. Свое поведение она объяснила тем, что у нее были мокрые руки. Она боялась уронить девочку.

Следственный комитет открыл уголовное дело. Медицинскую работницу подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию.