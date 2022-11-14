Общество 14 ноября 2022, 21:57 Проверку пяти ресторанных сетей начали несколько недель назад — СМИ ТАСС: контрольные органы несколько недель ведут проверки в пяти ресторанных сетях Pxhere

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Уже несколько недель контрольные органы проверяют пять ресторанных сетей, сообщил источник ТАСС, близкий к Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО). Это сети «АндерСон», «Менза», «Мята», «Рыба моя» и «Ян Примус».

«Уже несколько недель проводятся подобные мероприятия у организаций, предоставляющих услуги общественного питания», — привело агентство слова своего собеседника.

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Вечером 14 ноября СМИ сообщили о проверках в сети кафе «АндерСон» в Москве и Московской области. Их проводят представители налоговой службы и МВД. Проверки связаны с возможной недоимкой по налогам. Уточняется, что это налоговая проверка, никакого уголовного дела нет. При этом деятельность проверяемых компаний не приостанавливали.

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Крупную «ресторанную» схему уклонения от уплаты налогов разоблачили Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС. Рестораны и кафе уходили от налогов при помощи специальной теневой площадки. Она позволяла скрывать часть доходов от бизнеса и легализовывать их через покупку наличных. В схеме участвовали заведения общепита, кредитные организации и компании, оказывающие услуги по проведению платежей.