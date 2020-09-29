Проверку начали на Сахалине из-за учительницы с топором на уроке

В ходе мероприятия выяснилось, что никаких угроз со стороны учителя в адрес учеников не было. Родители школьников свои претензии также не высказывали.

Но в ведомстве не оценили использование подобной практики. Там назвали ее неприемлемой и отметили, что весь необходимый инвентарь и материально-техническая база есть в самой школе. Произошедшее в министерстве взяли на контроль.

Ранее стало известно, что собственную проверку начала городская прокуратура, чтобы оценить соблюдение законодательства об образовании и обеспечении безопасности школьников во время уроков.

Изначально сообщение про топор в школе появилось в социальных сетях. Там распространялась аудиозапись от якобы мамы второклассника. Женщина пожаловалась, что учительница угрожала ее ребенку топором из-за того, что он плохо читает. Эту информацию после опровергли в администрации города. Там отметили, что родители школьников претензий к преподавателю не имели.