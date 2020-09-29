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    29 сентября 2020, 12:58

    Проверку начали на Сахалине из-за учительницы с топором на уроке

    Анатолий Минкин

    Учительница литературы из сахалинского города Оха принесла на урок для второклашек топор. Инструмент она использовала в качестве наглядного пособия к сказке «Каша из топора». Однако креатив преподавателя не оценили и областное Министерство образования начало проверку.
    Проверку начали на Сахалине из-за учительницы с топором на уроке

    В ходе мероприятия выяснилось, что никаких угроз со стороны учителя в адрес учеников не было. Родители школьников свои претензии также не высказывали.

    Но в ведомстве не оценили использование подобной практики. Там назвали ее неприемлемой и отметили, что весь необходимый инвентарь и материально-техническая база есть в самой школе. Произошедшее в министерстве взяли на контроль.

    Ранее стало известно, что собственную проверку начала городская прокуратура, чтобы оценить соблюдение законодательства об образовании и обеспечении безопасности школьников во время уроков.

    Изначально сообщение про топор в школе появилось в социальных сетях. Там распространялась аудиозапись от якобы мамы второклассника. Женщина пожаловалась, что учительница угрожала ее ребенку топором из-за того, что он плохо читает. Эту информацию после опровергли в администрации города. Там отметили, что родители школьников претензий к преподавателю не имели.

    Новости SMI.FM