Общество 15 марта 2023, 00:34 Проверку на блокпостах услили в Херсонской области Сальдо: в Херсонской области усиливают контроль на блокпостах РИА «Новости»

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Режим несения службы и проверок усилили на блокпостах в Херсонской области для обеспечения безопасности местных жителей. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил в эфире телеканала «Таврия».

«Я уже подписал распоряжение, обязывающие абсолютно все блокпосты усилить контроль за проезжающими людьми и автомобилями. Это все делается для безопасности наших жителей», — отметил он.

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Сальдо заявил, что все попытки проникнуть в Херсонскую область со «злыми намерениями» будут жестко пресекать. Соответствующие поручения уже поступили на все блокпостах, где будет стоять Росгвардия.

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Обстановка в Херсонской области остается напряженной. Украинские военные ведут постоянные артиллерийские обстрелы освобожденных населенных пунктов Херсонской области, заявил ранее временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо. Действия украинских войск мешают наладить регулярное железнодорожное сообщение с Крымом.

Накануне примерно 600 человек в Херсонской области заявили о желании вступить в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова.