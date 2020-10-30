Проверку из-за живущего в лесу Балашихи ребенка начали в СК

История маленького мальчика, который вместе с отцом и бродягами живет в хижине в лесу Балашихи, дошла до следственных органов Подмосковья. Следственный комитет региона начал проверку.

Ведомство ознакомилось с информацией, появившейся в СМИ. Из нее следует, что семилетний мальчик в течение двух недель жил с папой в хижине из пластика и деревянных досок в лесу Балашихе. Об истории рассказали жители города. Они заметили мальчика, когда он приходил из леса на детскую площадку в ближайший микрорайон. Выяснилось, что у ребенка умерла мама. Его папа приехал из Узбекистана, никакого жилья у него нет.

«По информации, изложенной в СМИ следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области организована проверка. Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, контролирующих органов», — сказано в официальном сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Следователи выяснили, что семья действительно живет в лесу. Папа не водит ребенка ни в школу, ни к врачам. По предварительным данным, у мужчины и ребенка нет документов. При этом отец заботился о сыне, водил к знакомым, чтобы тот мог помыться и постирать одежду.

Во время проверки следственные органы осмотрят деревянную постройку. На беседу вызовут отца, осмотревшего ребенка врача, инспектора по делам несовершеннолетних. Позже будет принято процессуальное решение.

О ситуации знают уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Органы опеки проводят собственное расследование.