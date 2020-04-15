    15 апреля 2020, 15:12

    Проверку больницы в Уфе провели по просьбе врачей

    Дарья Морозова

    Проверка руководства Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе началась из-за обращения врачей. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональный Следственный комитет.

    По данным ведомства, сотрудники больницы обращались к правоохранителям с сообщениями о неприятии мер по борьбе с коронавирусом среди медперсонала и пациентов. В сложившейся ситуации сотрудники правоохранительных органов обязаны реагировать на такие сигналы.

    Решение будет принято в зависимости от результатов проверки.