Проверку больницы в Уфе провели по просьбе врачей
Проверка руководства Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе началась из-за обращения врачей. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональный Следственный комитет.
По данным ведомства, сотрудники больницы обращались к правоохранителям с сообщениями о неприятии мер по борьбе с коронавирусом среди медперсонала и пациентов. В сложившейся ситуации сотрудники правоохранительных органов обязаны реагировать на такие сигналы.
Решение будет принято в зависимости от результатов проверки.