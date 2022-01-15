Проверкой гибели юноши после сальто в Обнинске займутся врачи-хирурги

Ассоциацию врачей-хирургов Калужской области привлекут к выяснению причин гибели 18-летнего жителя Обнинска. Рабочую группу уже направили в городскую клиническую больницу №4.

Министр здравоохранения региона Константин Пахоменко написал в своем Telegram-канале, что специалисты займутся разбором несчастного случая гибели 18-летнего студента Артема Волкова. Парень умер после неудачного сальто.

«Совместно с представителями ФМБА России был проведен детальный предварительный разбор всех этапов оказания пациенту медицинской помощи», — уточнил Пахоменко.

Молодой человек пытался сделать сальто с турника во дворе, упал и сильно ударился грудью. Он обратился в медицинское учреждение за помощью с жалобами на сильную боль. Врачи осмотрели пациента и отправили его домой. На следующий день Артем умер из-за повреждений внутренних органов.

Глава Минздрава отметил, что по этому поводу в регионе уже провели рабочее заседание. Как сообщили в руководстве больницы, куда молодой человек обратился с жалобами, осмотр проводили хирург и травматолог. Волкову сделали УЗИ брюшной полости, он сдал анализ крови. Все эти процедуры, по словам медиков, не выявили никаких отклонений от нормы. Проверкой ситуации занимаются министерство здравоохранения, Росздравнадзор и ассоциация врачей-хирургов.