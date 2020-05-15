Роспотребнадзор хочет полностью заменить плановые проверки внеплановыми

Роспотребнадзор выступил с инициативой отмены всех плановых проверок 2021 года. Проект постановления правительства опубликован на правовом портале. Взамен проверкам ведомство предлагает внеплановые документарные и выездные проверки вкупе с контрольными закупками. При этом основной упор делается на упреждение нарушений путем информирования предпринимателей.

Отмечается, что плановые проверки сильно сократились за последние годы. По мнению экспертов, они и раньше проводились тогда, когда было заранее известно о нарушении, поэтому сейчас логично, что Роспотребнадзор хочет снять с себя это «бремя». Они уверены, что де-факто контроль на бизнес не снижается, а проблему можно решить с помощью цифровизации, контроля и надзора в этой сфере.