Проверки соблюдения антиковидных мер проведут в Нижневартовске

Проверки соблюдения мер эпидемиологической безопасности проведут в торговых центрах и магазинах Нижневартовска. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на заявление вице-мэра города.

«Мы планируем провести рейды в торговых точках. Рассмотрим необходимость привлечения предпринимателей за обслуживание жителей города без соблюдения ограничительных мер и масочного режима», — сказал заммэра Нижневартовска Николай Лукаш. Ранее в правительстве города отмечали, что большинство посетителей торговых точек не соблюдают масочных режим и предупредили об административном наказании нарушителей.