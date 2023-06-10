Общество 10 июня 2023, 12:12 Проверки работодателей без ограничений предложили вернуть в России Депутат Афонин предложил Мишустину вернуть проверки работодателей без ограничений РИА «Новости»

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Премьер-министру России Михаилу Мишустину предложили вернуть проверки работодателей без ограничений. С такой идеей выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, сообщил ТАСС.

«Предлагается разрешить государственной инспекции труда проведение проверок в обычном порядке, но с обязательным уведомлением органов прокуратуры», — написал депутат в письме на имя Мишустина.

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По его мнению, если органы прокуратуры сочтут, что проведение проверки необоснованно, они могут запретить ее проведение. Помимо этого, у работодателей останется возможность опротестовать решение о проверке.

Такие меры должны сбалансировать права работодателей и работников, выразил уверенность Афонин. Также, по его словам, это поможет избежать ситуаций массового и грубого нарушения прав российских трудящихся.

Изменения парламентарий предложил внести в постановление правительства «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Документ, по его словам, ввел ограничения на проверки для обеспечения бесперебойной работы экономических субъектов в условиях санкций.

«Однако при этом были серьезно ограничены возможности наемных работников отстаивать свои трудовые права», — подчеркнул автор инициативы.

В качестве аргумента он привел данные Росстата, согласно которым наемные работники составляют 93% от общего числа занятых в экономике страны.

«Дело в том, что указанное постановление ограничило возможности проверки субъектов бизнеса», — заключил депутат.