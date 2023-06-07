Общество 07 июня 2023, 11:09 Проверки производителей пива предложили возобновить в России — «Известия» «Известия»: депутаты и общественники выступили за внеплановые проверки изготовителей пива РИА «Новости»

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Российские общественники и депутаты попросили правительство и профильные ведомства вновь проводить внеплановые проверки производителей пива, легких алкогольных напитков и сидра. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на их обращение.

Известно, что Общественная потребительская инициатива (ОПИ) и депутаты отправили обращения в правительство, Минропмторг, Росалкогольрегулирование и Генпрокуратуру.

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Это идея возникла после массового отравления россиян напитком «Мистер сидр». Результаты экспертизы показали, что в этой продукции были опасные примеси этилбутирата и метанола. Минздрав сообщал о 90 пострадавших, еще 29 человек скончались.

«Мистер Сидр» тем временем продолжают снимать с продажи. Общий объем изъятого напитка составил свыше 37 тысяч литров. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.