Роспотребнадзор проведет проверки в ресторанах и барах Тюмени на предмет соблюдения коронавирусных ограничений. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на источник.

Причиной стало то, что в одном из-заведений был зафиксирован случай нарушения правил.

«Веселье продолжалось до глубокой ночи, социальную дистанцию и масочный режим никто не соблюдал», — рассказал источник.

Теперь бары и рестораны будут проверять до Нового года, так как сейчас сезон новогодних корпоративов.