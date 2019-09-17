Проверка в СК после дела Голунова оказалась безрезультатной

Дело журналиста Ивана Голунова привело к служебной проверке в Следственном комитете. Пока расследование не дало никаких результатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«По поводу этого (дела Голунова — прим.ред.) могу сказать только, что в Следственном комитете ведется служебная проверка, пока результатов нет», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Сейчас все материалы касательно журналиста находятся у следствия, но подозреваемых еще нет. В уголовном деле указаны «неустановленные лица».

Российский журналист Иван Голунов оказался под стражей 6 июня 2019 года. Сотрудники полиции заподозрили его в сбыте наркотиков и заявили, что при задержании нашли у Голунова мефедрон. В свою очередь журналист заверил, что не имеет отношения к запрещенным веществам, а порошок ему подбросили.

Инцидент стал скандальным и на защиту подозреваемого встала общественность и коллеги Голунова. Доказать вину журналиста так и не удалось, после чего 10 июня его выпустили, а уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия».

Позже, по решению президента России Владимира Путина. были уволены два генерала полиции. Глава государства заявил о необходимости выявить виновных и провести следственные мероприятия.