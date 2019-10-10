Проверка спортплощадок, соцобъектов и медучреждений. Семинар для общественников прошел в Ивантеевке
На семинаре рассказали, как в каждом отдельном муниципалитете мониторят реализацию нацпроектов. Это проверка спортивных площадок, соцобъектов по «Доступной среде», медучреждений и качества обслуживания и много другого. Обмен опытом — это главная цель такого семинара. Поэтому на семинаре муниципалитеты представляют еще и свои лучшие практики работы. Всего их 20. Каждую из них коллеги могут взять на вооружение.
«Муниципальные палаты для нас — это наша опора, плечо, партнеры, коллеги, ведь Московская область — очень густонаселенная территория, при этом разбросана по географии, и поэтому очень важно учитывать интересы разных сред, разных сообществ, которые сконцентрированы в разных городских округах», — сказал Евгений Мартынов, член Общественной палаты Московской области.