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    23 ноября 2020, 11:30

    Проверка началась в нижегородской больнице из-за смерти женщины со спорным СOVID-19

    Наза Салех Захи

    Минздрав Нижегородской области начал проверку в Борской больнице после сообщений о смерти пациентки якобы из-за неправильно поставленного диагноза. Родственники утверждают, что у женщины не было коронавируса.
    Проверка началась в нижегородской больнице из-за смерти женщины со спорным СOVID-19

    «Министерство здравоохранения Нижегородской области организовало внутреннюю проверку по факту сообщения, размещенного в социальных сетях», — сказали в ведомстве РИА «Новости».

    Представители Минздрава добавили, что сейчас ведется диалог с руководством Борской ЦРБ и сотрудниками. Выясняются все обстоятельства случившегося.

    Издание «Подъем» писало, что в Борской центральной районной больнице умерла 45-летняя женщина, которую лечили от коронавируса. Родные утверждают, что у нее нет было COVID-19. Дочь местной жительницы рассказала, что у мамы была высокая температура, а КТ показывала поражение легких.

    Когда женщину госпитализировали, стали лечить от коронавирусной инфекции. Через какое-то время ей стало хуже и она скончалась. Однако результаты вскрытия показали, что легкие были чистыми. Девушка заявила, что ее мама умерла из-за сахарного диабета.