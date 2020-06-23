Творожную массу из магазинов России проверили в программе «Внимание! Еда!» Нашли даже кишечную палочку

Телеканал «360» и Общенациональная ассоциация генетической безопасности создали программу «Внимание! Еда!». Ее главная цель — проверить качество и безопасность продукта. В новом выпуске главной героиней стала творожная масса.

Творожная масса — это паста, состоящая из творога, сахара, сливочного масла, ванили, сливок и сухофруктов. В продукте содержится большое количество витаминов группы В (В2, В3, В12), которые способствуют улучшению настроения.

Также масса насыщает организм белками и жирами, тем самым нормализуя работу кишечника. Входящие в состав творожной массы кальций и фосфор обеспечивают формирование костной системы организма. В продукте содержатся кобальт, молибден, калий, железо, селен.

Уже давно известно, что чем меньше ингредиентов в составе продукта, тем он лучше и натуральнее. В идеале в состав творожной массы должны входить творог, сахар, сливочное масло, ваниль, сухофрукты. Максимальный срок хранения творожной массы — 72 часа.

В рамках программы на проверку отправили образцы шести марок творожной массы. Это «Избенка» «Благода», «Свитлогорье», «Творожная изюминка» и два продукта бренда «Особая» (с курагой и с сахаром и изюмом). Общенациональная ассоциация генетической безопасности попросила лабораторию изучить всю микробиологию творожной массы.

Результаты показали, что «Особая» и «Свитлогорье» не соответствуют стандарту качества. В их микрофлоре нашли чужеродные бактерии.

Если мы видим нарушенную микрофлору в продукте, это говорит о том, что надеяться на пользу от продукта мы не можем. Чужеродные бактерии, не соответствующие нормам технического регламента, говорят о том, что масса из полезного продукта автоматически превращается в продукт если не вредный, то под большим вопросом Елена Шаройкина директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности.

Творожная масса с сахаром торговой марки «Избенка» показала несоответствие нормам микроскопии. Содержание дрожжей и плесени там превышено. Кроме того, в продукте нашли кишечную палочку. А вот в творожных массах «Благода» и «Творожная изюминка» специалисты не обнаружили никаких отклонений. Эти продукты смело можно покупать и есть.

Данная независимая экспертиза проведена ОАГБ в рамках проекта о безопасности продуктов питания «Внимание! Еда!», реализуемого в партнерстве с «Телеканалом 360» и при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее в передаче «Внимание! Еда!» проверили качество курицы.

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