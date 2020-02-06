Проверять на коронавирус начали в Кремле

Журналисты уточнили, что каждому пришедшему измерили температуру специальным датчиком. На каждого сотрудника СМИ ушло около минуты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это необходимыми мерами предосторожности.

По предварительным данным, симптомы заражения коронавирусом ни у одного из журналистов не нашли.

Китай сообщил о вспышке новой пневмонии в декабре. Ее возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса. Число зараженных уже превысило 28 тысяч человек, погибли 564 пациента. Действующих лекарств от 2019-nCoV нет: выжить можно, получив адекватное поддерживающее лечение.

Эвакуированных из китайского Уханя россиян и граждан СНГ разместили в санатории «Градостроитель» под Тюменью. Они будут находиться на карантине на протяжении 14 дней.

Гостей предупредили, что выходить из комнат, куда их поселили, нельзя. Если кого-то поймают в коридоре, то срок изоляции начнут отсчитывать заново. Одна из вернувшихся из Китая девушек рассказала, что правила в карантине жесткие. Но пребывание в центре сделали для всех максимально комфортным.