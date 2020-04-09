Проверять газ в домах смогут без согласия каждого жильца

Сейчас газовики заключают договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с собственниками жилья. По оценке депутата Госдумы Ильи Осипова, в зависимости от региона, таких соглашений нет у 10-50% квартир.

Из-за этого во многих домах оборудование не проверяется годами, и регулярно происходят аварии.

Согласно законопроекту, управляющая компания должна будет заключать договоры с газовиками, сообщать жильцам о запланированных проверках и следить за их проведением.

Госдума приняла документ в первом чтении еще в 2018 году. С тех пор его доработали, положительное заключение дал Минстрой. Законопроект планируют окончательно принять до летних каникул.