Телеведущий Александр Колтовой, который погиб при крушении легкомоторного самолета под Томилино, всегда пробовал все на себе. Как журналист новой формации и шоумен, он испытывал любое задание на практике. Об этом «360» рассказала Ирина Кемарская — старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Колтовой работал редактором на «Галилео». Как-то он делал цикл про аэропорты, все репортажи проверял на практике.

Он проверял на себе все, что он делал Ирина Кемарская старший преподаватель в МГУ.

В начале карьеры Колтовой участвовал в программе «За стеклом» — первом российском реалити-шоу. Из него он вскоре выбыл, но главное здесь другое — журналист не боялся попробовать себя в чем-то новом.

«Пробовал себя как журналист новой формации — все проверять на себе», — отметила Кемарская.

Это нынешняя жизнь шоумена, когда аттракцион должен гарантированно сработать, он должен быть выверенным, проверенным. Вот он сработал… Ирина Кемарская старший преподаватель в МГУ.

Колтовой рос в интеллигентной журналисткой семье. Дедушка у него руководил отделом «Наука» в газете «Известия».

«Да это потрясающий мальчик! Красавец и умница», — добавила собеседница «360».

Она рассказала, что у Колтового осталась маленькая дочка.

Самолет потерпел крушение под Томилино в Московской области 7 ноября. Воздушное судно почти вертикально упало на землю. Погибли два человека: ведущий программы «ДНК» на ТНТ Александр Колтовой и его жена. Самолет выгорел примерно за пять минут, рассказал «360» очевидец. Автолюбители выбегали с огнетушителями, чтобы помочь в борьбе с огнем.