Проверить семьи с детьми-инвалидами по всей России предложили в Госдуме

Также депутат считает необходимым проверить семьи, где уход за ребенком или детьми с ограниченными возможностями обеспечивает только один опекун. Эту процедуру Окунева призвала провести на всей территории России.

Такое решение депутат видит в связи с недавними трагическими случаями.

Один произошел в Ижевске — там в квартире нашли двухлетнего ребенка, который провел несколько дней взаперти с мертвой матерью. Другое ЧП случилось в городе Можга. Там были обнаружены тела 13-летнего подростка с ДЦП и его матери. После этого глава республики принял решение о проведении проверок.

«В Удмуртии было принято абсолютно правильное решение о проверке всех семей, нуждающихся в помощи. Ответственность проводить такие проверки лежит на всех — это должно быть постоянной работой. Федеральное законодательство возлагает обязанности осуществлять профилактическую работу с семьями в трудной жизненной ситуации на социальные службы и органы опеки — в первую очередь, нужно проверить их деятельность в регионах», — заявила Окунева.

По ее мнению, особенное внимание нужно уделять тем людям, которые живут с ребенком отдельно от родственников. Особенно зимой, когда в квартирах могут возникнуть проблемы с отоплением.

«Стоит отрегулировать те методы, с помощью которых социальные службы будут узнавать о возникновении проблем в семьях со сложной жизненной ситуацией. Есть уже опыт использования специальных часов, которые носят старшего возраста — с помощью них они могут обратиться за помощью. Было бы хорошо организовать соответствующие диспетчерские службы, которые могли бы приезжать и оказывать поддержку в крайних ситуациях», — резюмировала Окунева.