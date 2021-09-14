Ментальное здоровье учащихся вузов проверили в Минобрнауки

Почти три четверти студентов во время учебы в условиях пандемии коронавируса продемонстрировали различные признаки психологического неблагополучия, из них около 20% — синдромы депрессии умеренной тяжести или тяжелой депрессии. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на доклад, в подготовке которого принимали участие 13 российских университетов по поручению Минобрнауки.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что одна из важнейших угроз для качества образования, требующая повышенного внимания со стороны руководства университетов, — психологическое благополучие и ментальное здоровье студентов.

Особая группа риска — это первокурсники бакалавриата и специалитета. Такие студенты, как считают авторы доклада, «более остро переживают нехватку общения с преподавателями и сверстниками, обладают менее развитыми навыками саморегуляции и самоорганизации, критично важными для эффективного обучения в дистанционном и смешанном форматах».

Кроме того, исследователи увидели связь между материальным положением семьи и наличием признаков психологического неблагополучия. В докладе указано, что это ставит вопрос о важности таргетированных мер психологической поддержки для наименее обеспеченных студентов.

В Минобрнауки считают, что психологическая поддержка студентов «должна быть централизована и поставлена на другой уровень». По мнению главы Министерства, в этом направлении у вузов есть «большой потенциал для совместной работы».

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