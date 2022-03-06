Лидеры общественного мнения поддержали проведение спецоперации

Лидеры общественного мнения выступили с поддержкой проведения спецоперации на Украине и политики президента РФ Владимира Путина. Их публикации в соцсетях изучили специалисты Ситуационного центра ЦФО.

Замглавы администрации городского округа Ступино Максим Жуков заявил, что полностью поддерживает решение российского лидера. Он отметил, что совершившие в 2014 году госпереворот на Украине окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта.

«Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар — геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса», — написал Жуков в Instagram.

Депутат и заведующая детский садом во Владимирской области Лилия Молькова напомнила, что сейчас Россию пытаются отделить от остального мира.

«Да, сегодня Запад шантажирует нас своими санкциями и самолетами, пытаясь показать свое превосходство. Но истинная цивилизованность — это не фонтаны в парках и не зеленые фантики. Истинная цивилизованность — это умение понимать ценность чужой жизни, способность прийти на помощь, жертвуя личным комфортом», — написала она во «ВКонтакте».

Депутат добавила, что в России своя система ценностей, в которой главное место занимает право на жизнь.