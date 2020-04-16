Проведение парада Победы перенесли. Предложены альтернативные даты

Президент Владимир Путин отложил парад Победы из-за ситуации с коронавирусом. В организации ветеранов предложили провести праздник 24 июня или же 3 сентября.

«Я бы хотел, конечно, чтобы перенесли на 24 июня, как был Парад Победы в 1945 году. Но, наверное, с этим вирусом мы не справимся к тому времени. Второй раз переносить будет неудобно, поэтому надо было бы взять его на 3 сентября, на день завершения [Второй] мировой войны», — сказал «360» председатель Московской организации ветеранов войны Иван Слухай.

Люди старше 65 лет находятся в зоне риска заражения коронавирусом. Как отметил Слухай, сейчас самому молодому ветерану 93 года. Проведение мероприятия во время пандемии было бы крайне опасным для здоровья всех ветеранов.

Председатель Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Галина Клюкина тоже подчеркнула, что нельзя подвергать опасности людей, несмотря на всю важность праздника.

«К лету, к июню, может, как-то утихнет и можно будет сделать парад. Сейчас, 9 мая, ну ни в коем случае нельзя этого делать, ни в коем случае. И пусть что угодно эти западные страны говорят, нужно не обращать на них внимания вообще. Нужно делать так, как удобно народу, а народ нужно обязательно спасти от этого коронавируса», — пояснила она.

При этом Клюкина добавила, что в связи с переносом парада необходимо как можно больше писать статей о Победе. Более того, многие страны стали переиначивать историю.

«Раз нельзя встретиться, так хотя бы, чтобы СМИ были забиты благословением нашей Победы», — предложила она.

По словам председателя организации, ситуация с вирусом сложная, поэтому трудно сказать, на какую дату можно перенести проведение праздника.

Ранее российский лидер сообщил, что парад Победы переносится из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. При этом он не уточнил, на какую именно дату переносятся мероприятия. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что в связи с переносом праздника приглашенным главам других стран предложат отложить визит в Москву.